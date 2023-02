Read this story in English.

En los próximos años, todos los niños de 4 años de California deberían poder comenzar su aprendizaje en un aula de escuela pública gracias a un programa pago por el estado llamado kindergarten transicional universal.

En San Diego ya ha comenzado.

Algunos padres entusiastas ya han inscripto a sus hijos en este programa gratuito, mientras que otros están preocupados por el diseño curricular y opinan que en el distrito escolar de San Diego Unified se apuraron al implementar el programa.

¿Qué es el Universal TK o kindergarten universal transicional?

El kindergarten transicional universal o UTK (por sus siglas en inglés) es una ampliación del programa existente de kindergarten transicional o TK. Este programa permite atraer a más niños de 4 años a las aulas de las escuelas para que su primera experiencia de kindergarten sea de dos años de duración.

Hoy en día, los padres pueden enviar a sus niños de 4 años a la escuela pública por un año más, en vez de tener que pagar una guardería o preescolar.

Todos los distritos escolares deben ofrecer el kindergarten transicional a los niños que cumplan con los requisitos necesarios y no existe lista de espera. En el caso de las escuelas subvencionadas, no tienen la obligación de ofrecer UTK.

La iniciativa de $2.7 billones que se convirtió en ley en el 2021, fue pasada a los distritos escolares del estado. Por ley, para el período 2025-26, cualquier distrito escolar que tenga kindergarten debe también ofrecer el programa TK a todos los niños de 4 años.

El distrito escolar de San Diego Unified enseguida adoptó esta medida y ya ofrece UTK en la mayoría de las escuelas para el periodo 2022-23.

Niños participando de una actividad en la Escuela Primaria Blossom Valley de El Cajon. 28 de noviembre de 2022. / Foto por Ariana Drehsler

¿A quién le corresponde esto hoy en día?

Cualquier estudiante del distrito escolar de San Diego Unified que cumpla los 4 años a partir del 1 de septiembre puede entrar al UTK.

Anteriormente, los alumnos debían cumplir los 5 entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre para poder tener una vacante en el kindergarten transicional de su escuela. La idea es atraer a los niños que quedaron fuera del kindergarten.

Este nuevo programa UTK amplía el grupo de 4 años que pueden asistir a la escuela.

Los distritos no tienen la obligación de ampliar sus programas de kindergarten transicional hasta el año escolar 2025-26, pero SDUSD ya lo hizo. El estado delineó un plan en etapas para poder cumplirlo:

Para el año escolar 2022-23, el kindergarten transicional se encuentra abierto para los niños que cumplan cinco entre el 2 de septiembre y el 2 de febrero

Para el año escolar 2023-24, los niños que cumplan cinco entre el 2 de septiembre y el 2 de abril podrán ser inscriptos.

En el 2024-25, esto se amplía a los niños que cumplan cinco entre el 2 de septiembre y 2 de junio.

Y para el 2025-26, todos los niños que cumplan cuatro años antes del 1 de septiembre podrán inscribirse en el kindergarten transicional

¿Las familias deben pagar el UTK?

No. El UTK es gratuito y es parte del sistema de escuelas públicas de California, que va desde K a 12. El programa también incluye el acceso gratuito a comidas.

Los estudiantes de kínder de transición universal en la Academia Clairmont Canyons el 7 de febrero de 2023 participan en una actividad de clase. / Foto cortesía del Distrito Escolar Unificado de San Diego

¿El UTK, es opcional?

Si. Tanto el UTK como el Kindergarten son opcionales. En California los niños solo tienen la obligación de asistir a la escuela a partir de los 6 años, lo que los ubica en primer grado.

¿Qué escuelas hoy en día ofrecen UTK?

San Diego Unified va a continuar brindando la opción de UTK en 118 escuelas primarias y escuelas con kindergarten a 8vo. grado, a excepción de Language Academy, Logan Memorial Education Campus, Mt. Everest Academy y iHigh/Virtual Academy. Este año, la mayoría de las escuelas primarias cuentan con un aula de UTK, algunas tienen dos y otras hasta tres. Esto puede cambiar de acuerdo a la capacidad de las instalaciones y posibles construcciones.

Otros distritos como Poway Unified School District y Chula Vista Elementary School District, lo están implementando en etapas, por lo que los niños que cumplen cinco entre el 2 de septiembre y el 2 de abril serán incluidos el próximo año.

Actualmente Chula Vista ofrece kindergarten transicional bilingüe (español-inglés) en 29 escuelas primarias, incluyendo cinco escuelas subvencionadas. Las inscripciones son continuas y los padres todavía están a tiempo de anotarlos para el corriente año. El distrito tiene planes para agregar más aulas de TK el próximo año y así recibir más estudiantes.

Los estudiantes de kínder de transición universal en la Academia Clairmont Canyons el 7 de febrero de 2023 participan en una actividad de clase. / Foto cortesía del Distrito Escolar Unificado de San Diego

¿Qué distritos no ofrecen TK?

En los distritos escolares de North County, Cardiff, Del Mar, Encinitas, Rancho Santa Fe y Solana Beach no hay programas de kindergarten transicional. Los dirigentes del distrito argumentan que no cuentan con los recursos para el programa y no reciben dinero del estado para poder solventarlo.

¿Qué es lo que los niños aprenden en UTK?

Las escuelas utilizan un programa curricular modificado de Kindergarten adecuado a la edad y nivel de desarrollo y puede ser adaptado según las nuevas edades de los participantes. Los programas pretenden estar en línea con los Fundamentos de Aprendizaje para Preescolar de California, desarrollados por el Departamento de Educación de California.

Los niños aprenden herramientas académicas básicas como lectura, escritura y matemáticas. También aprenden a trabajar las áreas sociales y emocionales, motricidad fina, seguir indicaciones, relacionarse con pares, levantarse y llenar sus botellas de agua, ir al baño solos y poder expresarse.

Las clases del Kindergarten transicional tienen un máximo de 24 alumnos con dos docentes a cargo, lo que da una relación de 12 a 1, aunque las autoridades están viendo de cambiarlo para que sea 10 estudiantes a 1 docente.

Un estudiante de kínder de transición universal en la Academia Clairmont Canyons el 7 de febrero de 2023. / Foto cortesía del Distrito Escolar Unificado de San Diego

El UTK, ¿es un programa de mediodía o de jornada completa?

Varía según la decisión que tome cada distrito.

En San Diego Unified y Chula Vista es un programa de jornada completa que se alinea con los horarios escolares.

Si los padres consideran que su niño no está listo para la jornada completa, SDUSD también ofrece programas de preescolar de media jornada en 17 escuelas, y en la primaria Central un programa de jornada completa para niños de tres y cuatro años de familias de bajos recursos.

El Distrito Escolar de Poway Unified cuenta con un programa de media jornada que tiene a los alumnos 4 horas en las aulas y también pueden ser parte de un programa pago extracurricular.

¿Qué pasa con la guardería después de clase?

El programa del distrito escolar San Diego Unified, PrimeTime, está abierto a alumnos desde UTK hasta 8 grado. Estos programas extracurriculares o después de clases se brindan en las instalaciones de las escuelas.

Pero el proceso de inscripción es por separado, por lo que los padres tienen que inscribir a sus niños en ambos programas y no tienen la vacante asegurada.

Los estudiantes de kínder de transición universal en la Academia Clairmont Canyons el 7 de febrero de 2023 participan en una actividad de clase. / Foto cortesía del Distrito Escolar Unificado de San Diego

¿Dónde y cómo hacen los padres para inscribir a sus niños?

Los padres deberían contactar a la escuela de su barrio para obtener información sobre las posibles vacantes en el programa UTK.

En SDUSD, los padres deben realizar una preinscripción ya que las vacantes son limitadas. Se puede hacer en línea o personalmente en la escuela de su niño. La preinscripción comienza en febrero de 2023 para así estar alineada con Choice y PrimeTime.

En la primera inscripción, los padres deben presentar partida de nacimiento y verificación de domicilio (puede ser un servicio como la factura del agua) y una vez que les confirmen la vacante, el registro de vacunaciones.

En caso de no haber sitio en la escuela del barrio, SDUSD se ocupa de trabajar con los padres que realizaron la preinscripción para buscar una escuela lo más cercana posible a su domicilio que sí tenga vacante. El distrito también les pide a los padres que contacten al Neighborhood Schools and Enrollment Options (NSEO) al (619) 260-2410 para recibir ayuda (Opciones de Inscripciones en Escuelas de Barrio). Los padres pueden solicitar una inscripción en Choice para asistir a otra escuela, pero esas vacantes seguramente serán limitadas. Escuelas imán de gran compromiso como Barnard, Longfellow y Muir Language Academy ofrecen una mayor cantidad de vacantes.

Aunque un alumno asista a TK en otra escuela, va a volver a la escuela de su barrio para realizar el Kindergarten.